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Экс-президент России получит возможность в любой момент стать сенатором

15:08, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Экс-президент России получит возможность в любой момент стать сенатором
15:08, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Совет Федерации\n#президент\n#передача полномочий\n#сенатор\n#нововведения\n#Конституция РФ
Фото: council.gov.ru
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Госдума приняла поправки в законодательство о Совете Федерации.

Москва. Депутаты Госдумы России приняли во втором чтении ряд поправок в законодательство о формировании Совета Федерации. Одна из них наделяет особым правом бывших президентов, пишет «Интерфакс».
Этим лицам дана возможность в любой момент, но лишь один раз, получить пост пожизненного сенатора.
В первом чтении документа данная норма была иной. На принятие решения, должен ли он становиться сенатором, экс-президенту после окончания срока полномочий давалось 3 месяца.
Законопроект вводит ряд других изменений в порядок формирования Верхней Палаты Федерального Собрания. Они вошли в президентский пакет законопроектов по реализации обновленных положений Конституции России.
15:08, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
29
0
#Совет Федерации\n#президент\n#передача полномочий\n#сенатор\n#нововведения\n#Конституция РФ