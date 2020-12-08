Экс-президент России получит возможность в любой момент стать сенатором

Госдума приняла поправки в законодательство о Совете Федерации.



Москва. Депутаты Госдумы России приняли во втором чтении ряд поправок в законодательство о формировании Совета Федерации. Одна из них наделяет особым правом бывших президентов, пишет «Интерфакс»

Этим лицам дана возможность в любой момент, но лишь один раз, получить пост пожизненного сенатора.

В первом чтении документа данная норма была иной. На принятие решения, должен ли он становиться сенатором, экс-президенту после окончания срока полномочий давалось 3 месяца.

Законопроект вводит ряд других изменений в порядок формирования Верхней Палаты Федерального Собрания. Они вошли в президентский пакет законопроектов по реализации обновленных положений Конституции России.