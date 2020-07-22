Госдума приняла закон о защите территориальной целостности России

В нем уточняется, что речь идет об отчуждении части территории страны.



Москва. Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». Как отмечает пресс-служба парламента, они направлены на реализацию новых положений Конституции России.

В документе сказано, что экстремистской деятельностью будет считаться нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. В качестве исключений указаны делимитация, демаркация и редемаркация государственных границ с соседними государствами.

В дальнейшем планируется принять поправки в Уголовный кодекс, а также Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие наказания за указанные правонарушения.

В частности, предлагается за призывы против территориальной целостности граждан штрафовать на сумму от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, должностных лиц - от 60 тыс. до 100 тыс., организации - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. За подобные призывы в СМИ или интернете сумма штрафов будет увеличена. Повторные призывы к нарушению территориальной целостности подразумевают уголовную ответственность - штрафы до 400 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет.

А непосредственные действия, направленные на нарушение территориальной целостности России (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами), планируется карать лишением свободы на срок от 6 до 10 лет. Для этого Уголовный кодекс могут дополнить специальной статьей, сообщили в пресс-службе Госдумы.