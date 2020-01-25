Владислав Сурков покинул Кремль

Причиной отставки помощника президента России политолог назвал смену курса на украинском направлении.



Москва. Помощник президента России Владислав Сурков ушел в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

В своем телеграм-канале тот сообщил, что Сурков оставил госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении».

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», - приводит слова Чеснакова РБК.

Отметим, на официальном сайте Кремля информации об отставке Суркова нет, он по-прежнему упоминается там в качестве помощника президента.

Владислав Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 по настоящее время, а также с марта 2004 года по май 2008 года. С конца 2011 года по сентябрь 2013 года работал вице-премьером правительства России, также был заместителем и первым заместителем главы администрации президента, руководителем аппарата правительства. Считается куратором ряда направлений внешней политики страны, в том числе – отношений с Украиной и республиками Донбасса.