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Россия, Китай и Индия выступили против военного решения в Венесуэле

11:20, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
11:20, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#политика\n#США\n#Китай\n#Москва\n#Венесуэла\n#переворот\n#вмешательство\n#Индия\n#Россия.
Фото: Пресс-служба МИД России
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Страны РИК заняли позицию невмешательства.

Москва. Россия, Индия и Китай выступили против военного решения ситуации в Венесуэле. Об этом пишут «Известия».

Страны РИК будут придерживаться позиции невмешательства во внутренние дела южноамериканского государства.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что кризис в Венесуэле должен урегулировать народ страны путем диалога.

«Нельзя прибегать к силе, мы выступаем против военного решения этой проблемы», — заключил он.

Накануне стало известно об усилении войск США в Венесуэле для военного вторжения, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Таким образом Запад планирует отстранить от власти действующего президента Николаса Мадуро.

Напомним, провозгласивший себя временным главой Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо подписал указ о доставке американской гуманитарной помощи. Мадуро заявил, что поставки – это лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета республики. Он закрыл границы с Бразилией, Колумбией, а также рядом нидерландских островов.

Гуайдо поддержали власти США, Канады, Бразилии, Аргентины и большинство стран Евросоюза. Россия, Китай, Сирия, Турция и другие выразили поддержку Мадуро. В Кремле назвали кризис в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

11:20, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
115
0
#политика\n#США\n#Китай\n#Москва\n#Венесуэла\n#переворот\n#вмешательство\n#Индия\n#Россия.

 

 

 


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