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Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

20:18, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
20:18, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
122
0
#полиция\n#Венесуэла\n#гуманитарная помощь\n#беспорядки
Фото: twitter.com/WCKitchen
122
0

Инцидент произошёл на границе с Колумбией.

Венесуэла. Сотрудники Нацполиции Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью на границе с Колумбией, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телекомпанию NTN 24.

Уточняется, что сотрудники венесуэльской полиции в ходе столкновения с демонстрантами также использовали слезоточивый газ в районе города Уренья. По предварительным данным, демонстранты попытались спасти часть груза из охваченных пламенем грузовиков.

Ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу. Но вскоре бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики.

20:18, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
122
0
#полиция\n#Венесуэла\n#гуманитарная помощь\n#беспорядки

 

 

 


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