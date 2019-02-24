Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

Инцидент произошёл на границе с Колумбией.

Венесуэла. Сотрудники Нацполиции Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью на границе с Колумбией, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телекомпанию NTN 24.

Уточняется, что сотрудники венесуэльской полиции в ходе столкновения с демонстрантами также использовали слезоточивый газ в районе города Уренья. По предварительным данным, демонстранты попытались спасти часть груза из охваченных пламенем грузовиков.

Ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу. Но вскоре бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики.