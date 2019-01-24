Генпрокуратуре разрешили проверять наличие офшоров у российских чиновников

Автором инициативы выступил Владимир Путин.

Москва. Генпрокуратуре разрешили проверять наличие у российских чиновников незаконных счетов и вкладов в иностранных банках. Принятый в третьем чтении закон опубликовали на сайте Госдумы.

Автором инициативы по противодействию коррупции выступил президент России Владимир Путин.

Ведомство наделили правом направлять соответствующий запрос в Центробанк, а также возложили функции по проведении проверок с иностранными органами.

«Предложенный механизм позволит минимизировать возможности сокрытия чиновниками всех уровней доходов за пределами территории России», — заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Иностранные счета и вклады запрещено иметь депутатам, чиновникам, главам городов, регионов и другим госслужащим.