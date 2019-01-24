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Генпрокуратуре разрешили проверять наличие офшоров у российских чиновников

15:03, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
15:03, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
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#банки\n#Госдума России\n#чиновники\n#Генпрокурор РФ\n#вклады\n#деньги
Фото: pxhere.com
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Автором инициативы выступил Владимир Путин.

Москва. Генпрокуратуре разрешили проверять наличие у российских чиновников незаконных счетов и вкладов в иностранных банках. Принятый в третьем чтении закон опубликовали на сайте Госдумы.

Автором инициативы по противодействию коррупции выступил президент России Владимир Путин.  

Ведомство наделили правом направлять соответствующий запрос в Центробанк, а также возложили функции по проведении проверок с иностранными органами.

«Предложенный механизм позволит минимизировать возможности сокрытия чиновниками всех уровней доходов за пределами территории России», — заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Иностранные счета и вклады запрещено иметь депутатам, чиновникам, главам городов, регионов и другим госслужащим.

 

 

15:03, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
140
0
#банки\n#Госдума России\n#чиновники\n#Генпрокурор РФ\n#вклады\n#деньги

 

 

 


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