Россию обвинили в поставках нефти Северной Корее

Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Лондон. Великобритания. Агентство Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности заявило о нескольких случаях, когда российские корабли переправляли нефть на суда КНДР. Происходило это вопреки международному запрету на торговлю с Северной Кореей.

«Российские корабли производили переправку нефтепродуктов на северокорейские корабли в несколько случаях в этом году», - сообщил источник агентства в службе безопасности. Второй источник Reuters также отметил, что нет доказательств того, что российские власти вовлечены в эти поставки, хотя факт переправки топлива с корабля на корабль он подтвердил.

Спутниковые фотографии показывают «необычные перемещения некоторых российских судов, описанные источниками, в том числе отключения транспондеров, которые позволяют установить точное нахождение корабля».

МИД России и Таможенная служба отказались от комментариев.