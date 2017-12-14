Владимир Путин: майские указы выполняются удовлетворительно

Президент России продолжает отвечать на вопросы в рамках большой пресс-конференции.

Москва. Владимир Путин сообщил, что «майские указы», выпущенные в начале президентского срока, продолжают выполняться. Такое заявление Президент России сделал, отвечая на вопрос одного из корреспондентов.

По словам главы государства, несмотря на то, что их появление спровоцировало так называемый «плач Ярославны» и утверждение, что они не исполнимы, задача законопроектов выполняется на 93-94 процента.

Согласно указам, почти решен вопрос с аварийным жильем. На очереди будут рассматриваться проблемы ветхого жилья. Кроме того, на 98 процентов решен вопрос с обеспечением детей местами в детских садах. Всего на конец года в очередях стоит 63 тысячи детей. Однако вопрос с ними будет решен в ближайшее время.