Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

Президент России несколько дней провел в Тыве, загорая и рыбача.

Москва. Фотографии Президента России Владимира Путина на отдыхе заинтересовали не только отечественные, но и западные СМИ. Как пишет «Российская газета», глава государства с 1 по 3 августа был в Тыве. По словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин «побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер, занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам, по порогам, протокам, на моторных лодках и плотах». Также глава государства совершил пешие и на квадроциклах переходы по горам. Сопровождали его министр обороны Сергей Шойгу, главы Хакасии и Тывы.

Кремль пообещал опубликовать фото и видеоматериалы в понедельник, 7 августа. Пока же в интернете появились снимки, сделанные фотографами СМИ. Изображения тут же подверглись тщательному изучению. Все комментарии западных изданий выдержаны в уважительном и сдержанном тоне.

Журналисты Daily Mail сделали вывод о хорошей физической форме Президента. Политик «без сорочки пошел на рыбалку и наслаждался пребыванием на солнце», подчеркивает издание.





Под рубрикой Breaking news о пребывании Владимира Путина в Туве информировала канадская газета Toronto Sun. Издание поместило снимок Владимира Путина, уверенно управляющего моторной лодкой на горной реке.





На Youtube в разделе «срочных новостей» появилось видео о рыбалке Владимира Путина. В тексте говорится, что глава государства провел «несколько прекрасных дней во время отпуска в Туве» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу.