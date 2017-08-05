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      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      12:53, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      12:53, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      267
      0
      #Владимир Путин\n#СМИ\n#фото\n#отпуск
      Фото: rg.ru
      267
      0

      Президент России несколько дней провел в Тыве, загорая и рыбача.

      Москва. Фотографии Президента России Владимира Путина на отдыхе заинтересовали не только отечественные, но и западные СМИ. Как пишет «Российская газета», глава государства с 1 по 3 августа был в Тыве. По словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин «побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер, занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам, по порогам, протокам, на моторных лодках и плотах». Также глава государства совершил пешие и на квадроциклах переходы по горам. Сопровождали его министр обороны Сергей Шойгу, главы Хакасии и Тывы.

      Кремль пообещал опубликовать фото и видеоматериалы в понедельник, 7 августа. Пока же в интернете появились снимки, сделанные фотографами СМИ. Изображения тут же подверглись тщательному изучению. Все комментарии западных изданий выдержаны в уважительном и сдержанном тоне.

      Журналисты Daily Mail сделали вывод о хорошей физической форме Президента. Политик «без сорочки пошел на рыбалку и наслаждался пребыванием на солнце», подчеркивает издание.

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      Под рубрикой Breaking news о пребывании Владимира Путина в Туве информировала канадская газета Toronto Sun. Издание поместило снимок Владимира Путина, уверенно управляющего моторной лодкой на горной реке.

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      На Youtube в разделе «срочных новостей» появилось видео о рыбалке Владимира Путина. В тексте говорится, что глава государства провел «несколько прекрасных дней во время отпуска в Туве» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу.

      12:53, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      267
      0
      #Владимир Путин\n#СМИ\n#фото\n#отпуск

       

       

       

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