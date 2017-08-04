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      Путин подумает о выдвижении на пост Президента России в 2018 году

      11:32, 04 августа, 2017
      Новичок
      11:32, 04 августа, 2017
      Новичок
      71
      0
      #Владимир Путин\n#власть\n#выборы Президента РФ\n#Президент РФ
      Фото: kremlin.ru
      71
      0

      Вопрос об этом задал главе государства простой житель Бурятии.  

      Иркутск. Простой житель Бурятии сумел получить ответ Владимира Путина на важный политический вопрос – будет ли действующий лидер баллотироваться на пост Президента России в 2018 году?  

      Как сообщает RT, глава государства заявил, что подумает над такой возможностью. Отметим, до недавнего времени Владимир Путин говорил, что пока не решил вопрос о своем новом выдвижении на высший пост.  

      Совещание, которое проводил Президент России, было посвящено ликвидации последствий лесных пожаров в республике Бурятия и Иркутской области. На видеосвязь с главой государства вышел один из жителей бурятского посёлка, чей дом пострадал при пожаре. Мужчина попросил Владимира Путина вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента России.

      11:32, 04 августа, 2017
      Новичок
      71
      0
      #Владимир Путин\n#власть\n#выборы Президента РФ\n#Президент РФ

       

       

       

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