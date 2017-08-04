Путин подумает о выдвижении на пост Президента России в 2018 году

Вопрос об этом задал главе государства простой житель Бурятии.

Иркутск. Простой житель Бурятии сумел получить ответ Владимира Путина на важный политический вопрос – будет ли действующий лидер баллотироваться на пост Президента России в 2018 году?

Как сообщает RT, глава государства заявил, что подумает над такой возможностью. Отметим, до недавнего времени Владимир Путин говорил, что пока не решил вопрос о своем новом выдвижении на высший пост.

Совещание, которое проводил Президент России, было посвящено ликвидации последствий лесных пожаров в республике Бурятия и Иркутской области. На видеосвязь с главой государства вышел один из жителей бурятского посёлка, чей дом пострадал при пожаре. Мужчина попросил Владимира Путина вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента России.