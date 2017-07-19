  • $ 59.07 ↓
  • € 67.62 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Военнослужащих, не прошедших тест на наркотики, лишат пособий и премий

      11:55, 19 июля, 2017
      Новичок
      11:55, 19 июля, 2017
      Новичок
      247
      0
      #Владимир Путин\n#наркотики\n#закон\n#пособия\n#премии\n#военные
      Фото: Фото - официальный сайт Президента России
      247
      0

      Президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.

      Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон, который лишит пособий и премий военнослужащих, не прошедших тест на наркотики. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. 

      В опубликованном тексте документа уточняется, что денежные пособия и премиальные выплаты не будут выдавать тем солдатам и офицерам, кто не сдаст обязательные тесты на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

      Напомним, законопроект, который вносит  поправки в третью статью закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», был принят в Госдуме в третьем окончательном чтении 5 июля 2017 года. 

      11:55, 19 июля, 2017
      Новичок
      247
      0
      #Владимир Путин\n#наркотики\n#закон\n#пособия\n#премии\n#военные

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

      13:13, 16 июля, 2017
      4214

      Жители Татар-базара в Ижевске не могут добиться прекращения стройки высотного дома «в соседнем огороде»

      3855
      10:55, 17 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      3481
      12:01, 12 июля, 2017

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      3463
      14:10, 12 июля, 2017

      Жители Ижевска сняли на видео «Ниву», спускающуюся по лестнице на набережной

      3030
      11:00, 15 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2633

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1936
      15:58, 14 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1241
      17:22, 12 июля, 2017

      Свадьба дочери судьи из Краснодара за 2 млн долларов заинтересовала Кремль

      964
      16:30, 17 июля, 2017

      Свадьбу дочери судьи из Краснодара оценили в 2 млн долларов

      772
      19:10, 16 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1043

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      788
      16:10, 13 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      673
      11:05, 14 июля, 2017

      Финны установили новый рекорд по количеству голых пловцов

      650
      18:59, 16 июля, 2017

      В Турции российская семья задержана при попытке нелегально попасть в Сирию

      624
      10:30, 14 июля, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Утро Сусанина 19 июля 2017

      Удмуртия в минуту: последствия пожара и задержание около "Сбербанка"

      18 июля, 2017

      LIVE: Утро Сусанина 18 июля 2017

      18 июля, 2017