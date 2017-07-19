Военнослужащих, не прошедших тест на наркотики, лишат пособий и премий

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон, который лишит пособий и премий военнослужащих, не прошедших тест на наркотики. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В опубликованном тексте документа уточняется, что денежные пособия и премиальные выплаты не будут выдавать тем солдатам и офицерам, кто не сдаст обязательные тесты на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Напомним, законопроект, который вносит поправки в третью статью закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», был принят в Госдуме в третьем окончательном чтении 5 июля 2017 года.