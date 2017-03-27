В Оренбурге состоится заседание Совета округа

Участники мероприятия обсудят меры борьбы с криминальной и «теневой» экономикой.

Оренбург. Полномочный представитель Президента России в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич проведет в Оренбурге заседание Совета округа. На нем рассмотрят меры эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти по борьбе с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья, сообщает пресс-служба Бабича.

В Совете округа будут участвовать руководители регионов ПФО, представители МВД, Министерства экономического развития, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Министерства юстиции, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, Росстата, Росалкогольрегулирования, региональные органы исполнительной власти и научного сообщества, главные федеральные инспекторы регионов ПФО.

С основным докладом выступит губернатор Оренбургской области Юрий Берг.