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      В Оренбурге состоится заседание Совета округа

      14:40, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      14:40, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      95
      0
      #Михаил Бабич\n#Оренбург\n#заседания
      Фото: kremlin.ru
      95
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      Участники мероприятия обсудят меры борьбы с криминальной и «теневой» экономикой.

      Оренбург. Полномочный представитель Президента России в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич проведет в Оренбурге заседание Совета округа. На нем рассмотрят меры эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти по борьбе с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья, сообщает пресс-служба Бабича.

      В Совете округа будут участвовать руководители регионов ПФО, представители МВД, Министерства экономического развития, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Министерства юстиции, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, Росстата, Росалкогольрегулирования, региональные органы исполнительной власти и научного сообщества, главные федеральные инспекторы регионов ПФО.

      С основным докладом выступит губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

      14:40, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      95
      0
      #Михаил Бабич\n#Оренбург\n#заседания
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