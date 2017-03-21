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      Милонов заинтересовался масонскими ложами России

      13:02, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      13:02, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      55
      0
      #Милонов\n#проверка\n#Генпрокуратура
      Фото: http://kremlin.ru
      55
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      Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру проверить мистическо-общественные организации.

      Россия. Член фракции «Единая Россия» в Санкт-Петербурге попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить масонские сообщества России. Как сообщает «Знак», масонские ложи функционируют в России свободно и без ограничений.

      Масонский орден – одна из старейших международных общественно-политических организаций. В своем обращении Милонов указывает, что данное сообщество имеет намерения вмешиваться в демократические процессы.

      Депутат Госдумы обращает внимание Генпрокуратуры на факт нахождения руководства масонских лож во Франции, Англии и США. Согласно сайту российских масонов, в стране функционируют десятки масонских организаций.

      Стать членом сообщества может любой желающий, нужно лишь заполнить анкету кандидата. На сайте отмечается, что необходимо сделать вступительный и членский взносы в размере 6-10 тыс. рублей. Посвящение в масоны обойдется в 10-20 тыс. рублей.

      13:02, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      55
      0
      #Милонов\n#проверка\n#Генпрокуратура
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