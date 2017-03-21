Милонов заинтересовался масонскими ложами России

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру проверить мистическо-общественные организации.

Россия. Член фракции «Единая Россия» в Санкт-Петербурге попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить масонские сообщества России. Как сообщает «Знак», масонские ложи функционируют в России свободно и без ограничений.

Масонский орден – одна из старейших международных общественно-политических организаций. В своем обращении Милонов указывает, что данное сообщество имеет намерения вмешиваться в демократические процессы.

Депутат Госдумы обращает внимание Генпрокуратуры на факт нахождения руководства масонских лож во Франции, Англии и США. Согласно сайту российских масонов, в стране функционируют десятки масонских организаций.

Стать членом сообщества может любой желающий, нужно лишь заполнить анкету кандидата. На сайте отмечается, что необходимо сделать вступительный и членский взносы в размере 6-10 тыс. рублей. Посвящение в масоны обойдется в 10-20 тыс. рублей.