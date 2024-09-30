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Юные жительницы Ижевска при пожаре спасли котика, но побоялись вызвать пожарных

08:30, 30 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Юные жительницы Ижевска при пожаре спасли котика, но побоялись вызвать пожарных
08:30, 30 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#подростки\n#пожар\n#кот
Фото: unsplash.com (Mikhail Vasilyev)
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Они попросили прохожего мужчину позвонить спасателям.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12-летняя девочка с подружками при пожаре первым делом спасли кошку, но испугались самостоятельно вызвать пожарных. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. 

Инцидент произошёл 29 сентября. В МЧС Удмуртии позвонил мужчина и рассказал, что встретил на улице компанию девочек с кошкой. Подростки попросили вызвать пожарных, так как в квартире загорелась проводка и по потолку пошёл огонь. 

Позднее выяснилось, что когда подружки пришли домой со школы, в квартире начала искрить распределительная коробка. Отмечается, что обошлось без горения, но девочки испугались и, схватив кота, бросились бежать. Так как подростки решили, что им никто не поверит, то попросили случайного прохожего вызвать пожарных. 

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что они обязаны реагировать на любые сообщения. И даже если их вызовет ребёнок, то спасатели всегда приедут и помогут. 

08:30, 30 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#подростки\n#пожар\n#кот