При обстреле Шебекино погиб мирный житель

Шебекино. Белгородская область. Житель Шебекино погиб в результате обстрела города со стороны украинской границы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, от полученных ранений мужчина скончался до приезда скорой помощи. Гладков выразил соболезнования родным и близким прогибшего.

Также глава региона сообщил о двоих раненых осколками снарядов, это мужчина и женщина. Бойцы самообороны доставили их в центральную больницу Шебекино.

Кроме того, по данным губернатора, снаряд повредил административное здание и социальный объект. Их, а также загоревшийся автомобиль, тушат пожарные.