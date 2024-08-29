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При обстреле Шебекино погиб мирный житель

10:53, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При обстреле Шебекино погиб мирный житель
10:53, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#граница\n#обстрел\n#гибель человека\n#трагедия\n#пострадавшие\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
27
0

Два человека ранены.

Шебекино. Белгородская область. Житель Шебекино погиб в результате обстрела города со стороны украинской границы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, от полученных ранений мужчина скончался до приезда скорой помощи. Гладков выразил соболезнования родным и близким прогибшего.

Также глава региона сообщил о двоих раненых осколками снарядов, это мужчина и женщина. Бойцы самообороны доставили их в центральную больницу Шебекино.

Кроме того, по данным губернатора, снаряд повредил административное здание и социальный объект. Их, а также загоревшийся автомобиль, тушат пожарные.

10:53, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#граница\n#обстрел\n#гибель человека\n#трагедия\n#пострадавшие\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация