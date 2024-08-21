Спальное. Курская область. 18 штурмовиков украинской армии взяли в плен морские пехотинцы Черноморского флота в Курской области. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в Минобороны, отличились морпехи 810-й бригады. Украинских военных они встретили у населённого пункта Спальное Суджанского района. Военнопленные служили в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Кстати, на днях в украинской блогосфере появились материалы о якобы «разгроме» российской 810-й бригады морской пехоты в Курской области.

Напомним, 6 августа ВСУ в количестве нескольких тысяч солдат, а также иностранные наемники вторглись в Курскую область России. В регионе объявили режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Из приграничной полосы эвакуировали более 121 тыс. человек, судьба 2 тыс. остается неизвестной. От атак украинских военных погибло как минимум 31 мирный житель, ранения получили 143 человека.

Потери противника в Курской области, по данным Минобороны России, превысили 4130 солдат и офицеров.