Украинские военные разрушили часовню в Курской области

Краснооктябрьский. Курская область. Вознесенский храм-часовня в Курской области пострадал от обстрела со стороны ВСУ. Здание разрушено, пишет ИА Регнум со ссылкой на митрополита Курского и Рыльского Германа.

О случившемся архиерей сообщил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, рапорт опубликован на сайте Русской православной церкви.

Часовня действовала в поселке Краснооктябрьский Глушковского района, эвакуация которого была объявлена 14 августа.

Митрополит добавил, что охваченный боевыми действиями Суджанский район Курской области покинули все 12 священников. Из других районов области выехали 32 клирика, все они разместились у родственников в Курске.

На временно оккупированной территории остался настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево Суджанского района иеромонах Симеон. Призывы эвакуироваться он проигнорировал, либо не смог это сделать, связи с ним сейчас нет.

Напомним, 7 августа стало известно о разрушении ВСУ двух храмов Горнальского монастыря в Судженском районе.

Атаки ВСУ на Курскую область начались в ночь на 6 августа. Они ведутся с использованием дронов, артиллерии, бронетехники и живой силы. Пострадали многие объекты инфраструктуры, жилые дома, погибли не менее 12 мирных жителей. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции. Как сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов, противник сумел занять 28 населенных пунктов региона, откуда не успели эвакуироваться 2 тыс. жителей.

На совещании по ситуации на границе с Украиной 12 августа президент России Владимир Путин потребовал выбить противника с территории Курской области. По данным Минобороны на 14 августа потери ВСУ в регионе составили до 2300 человек.