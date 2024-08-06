«Противомедвежьи» отряды охотников организуют в каждом муниципалитете Камчатки

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Во всех муниципальных образованиях Камчатского края сформируют группы профессиональных охотников для отпугивания медведей. Экстренные службы получили более 200 сообщений о визитах косолапых в населенные пункты, сообщает официальный портал администрации региона.

Проблема обсуждалась на расширенном оперативном совещании властей полуострова. Губернатор Владимир Солодов попросил жителей незамедлительно сообщать обо всех случаях подхода мишек к человеческому жилью.

«Не нужно ждать ситуации, когда медведь нападет на человека. Как только зверь появляется в населенном пункте, необходимо срочно сообщать об этом в экстренные службы. Прошу все муниципалитеты довести информацию до граждан», — заявил глава региона.

«Хочу акцентировать, если гражданин увидел медведя или следы его жизнедеятельности в населенном пункте, следует обратиться по номеру 112. Сообщение будет доведено до охотничьих групп», — добавил вице-премьер краевого правительства Роман Василевский.

Он пояснил, что охотники в первую очередь будут отгонять медведей от жилья. Если урок не будет усвоен, и зверь вернется в населенный пункт, его могут и ликвидировать, поскольку он представляет опасность для людей.