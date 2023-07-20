В МИД России предупредили о возможных атаках по заводу Rheinmetall на Украине

Москва. Если Германия построит на Украине завод по производству бронетехники Rheinmetall, он превратиться в цель для ударов российских военных. Об этом заявила 20 июля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет «Российская газета».

«Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любимым другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооруженных сил России», — приводит издание слова дипломата.

По данным СМИ, немецкий концерн Rheinmetall AG планирует в ближайшие 3 месяца открыть в западной части Украины завод по производству и ремонту бронетехники с курсами по обучению танкистов.