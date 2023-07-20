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В МИД России предупредили о возможных атаках по заводу Rheinmetall на Украине

15:55, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В МИД России предупредили о возможных атаках по заводу Rheinmetall на Украине
15:55, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
72
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#Украина\n#Германия\n#Россия\n#МИД\n#военные\n#производство\n#Минобороны\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Москва. Если Германия построит на Украине завод по производству бронетехники Rheinmetall, он превратиться в цель для ударов российских военных. Об этом заявила 20 июля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет «Российская газета».

«Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любимым другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооруженных сил России», — приводит издание слова дипломата.

По данным СМИ, немецкий концерн Rheinmetall AG планирует в ближайшие 3 месяца открыть в западной части Украины завод по производству и ремонту бронетехники с курсами по обучению танкистов. 

15:55, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Украина\n#Германия\n#Россия\n#МИД\n#военные\n#производство\n#Минобороны\n#спецоперация