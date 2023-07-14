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При обстреле Брянской области ВСУ погибла жительница поселка Белая Березка

16:55, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
При обстреле Брянской области ВСУ погибла жительница поселка Белая Березка
16:55, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Россия\n#Брянская область\n#обстрел\n#гибель людей\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
104
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Женщине было 84 года.

Белая Березка. Брянская область. Женщина была убита в результате обстрела поселка Белая Березка Брянской области украинскими военными. Населенный пункт расположен в Трубчевском районе, сообщают «Известия».

Как написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз, погибшей было 84 года. Также известно о троих пострадавших от огня со стороны Украины. Их доставили в больницу и оказывают помощь. Ранения у них легкие, уточнил Богомаз. Он добавил, что в числе госпитализированных – 16-летний подросток.

Кроме того, при обстреле загорелись 3 дома, написал в телеграм-канале губернатор. 

16:55, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Россия\n#Брянская область\n#обстрел\n#гибель людей\n#СВО\n#спецоперация