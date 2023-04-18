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В Москве для уточнения места жительства призывников задействуют видеокамеры

11:09, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Москве для уточнения места жительства призывников задействуют видеокамеры
11:09, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
180
0
#Москва\n#военные\n#военкомат\n#камеры видеофиксации\n#призыв
Фото: pxhere.com
180
0

Об этом рассказал военный комиссар столицы.

Москва. Места проживания московских призывников будут определять с помощью систем видеонаблюдения. Об этом рассказал военный комиссар столицы полковник Максим Локтев, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Военком пояснил, что многим из подлежащих призыву гражданам не удается вручить повестку из-за того, что они живут не там, где зарегистрированы.

Также Локтев сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин обязал организации, в которых работают призывники, предоставлять в военкоматы сведения о них. То же касается вузов и колледжей.

Напомним, солдат срочной службы 2023 года призыва не будут направлять в зону проведения специальной военной операции. Решение об этом принял президент России Владимир Путин.

Весенний призыв в 2023 году стартовал 1 апреля. В Вооруженные силы планируется призвать 147 тыс. новобранцев.

Кстати, 11 апреля Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных. В автоматическом режиме туда будут поступать сведения о гражданах из ЦИК, правоохранительных органов, ФНС, Минпросвещения, медицинских и социальных учреждений. Также депутаты разрешили военкоматам направлять повестки электронной почтой и ввели дополнительные меры против уклонистов. Как ожидается, электронный реестр начнет функционировать к осени 2023 года.

11:09, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
180
0
#Москва\n#военные\n#военкомат\n#камеры видеофиксации\n#призыв