Электронный реестр военнообязанных начнет функционировать не раньше осеннего призыва

Москва. Цифровой реестр военнообязанных вряд ли будет запущен раньше осеннего призыва 2023 года. Такое мнение высказал министр цифрового развития России Максут Шадаев, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

«Скорее всего, в полном объеме запустить его можно будет не ранее начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — приводит агентство слова главы Минцифры.

Напомним, 11 апреля Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных. В автоматическом режиме туда будут поступать сведения о гражданах из ЦИК, правоохранительных органов, ФНС, Минпросвещения, медицинских и социальных учреждений. Также депутаты разрешили военкоматам направлять повестки электронной почтой и ввели дополнительные меры против уклонистов.