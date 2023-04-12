Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Электронный реестр военнообязанных начнет функционировать не раньше осеннего призыва

10:54, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Электронный реестр военнообязанных начнет функционировать не раньше осеннего призыва
10:54, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
120
0
#Госдума\n#депутаты\n#законы\n#военные\n#военкомат\n#призыв
Фото: duma.gov.ru
120
0

Такой прогноз высказал глава Минцифры Шадаев.

Москва. Цифровой реестр военнообязанных вряд ли будет запущен раньше осеннего призыва 2023 года. Такое мнение высказал министр цифрового развития России Максут Шадаев, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

«Скорее всего, в полном объеме запустить его можно будет не ранее начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — приводит агентство слова главы Минцифры.

Напомним, 11 апреля Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных. В автоматическом режиме туда будут поступать сведения о гражданах из ЦИК, правоохранительных органов, ФНС, Минпросвещения, медицинских и социальных учреждений. Также депутаты разрешили военкоматам направлять повестки электронной почтой и ввели дополнительные меры против уклонистов.

10:54, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
120
0
#Госдума\n#депутаты\n#законы\n#военные\n#военкомат\n#призыв