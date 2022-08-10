Российский хакер похвастался взломом сайта производителя HIMARS

Москва. Стало известно о кибератаках на сайты Lockheed Martin и NASA. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на бывшего лидера российской хакерской группировки Killnet, известного под псевдонимом KillMilk.

В своем Telegram-канале он написал о том, что его коллеги заблокировали официальную страницу американской корпорации Lockheed Martin, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS. Кроме того, перестала работать система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, а также некоторые сервисы NASA.

«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно они поняли что не нужно помогать террористам!» — заявил KillMilk. По его словам, к атакам на Lockheed Martin подключились и другие объединения российских хакеров, в частности, «Анонимус Россия» и CarbonSec.

О проблемах, ожидающих Lockheed Martin, KillMilk объявил 1 августа. Помимо ударов по открытым интернет-ресурсам корпорации, он пригрозил публикацией личных данных ее сотрудников.

Напомним, из поставляемых США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства Lockheed Martin украинские военные ведут обстрелы мирного населения Донецкой народной республики.

В июле российские хакеры на несколько часов заблокировали сайт Федеральной налоговой службы США.