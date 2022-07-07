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Критерии оценки погодных аномалий изменили в России

13:21, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
Критерии оценки погодных аномалий изменили в России
13:21, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#погода\n#климат\n#потепление\n#Гидрометцентр\n#прогноз\n#синоптики\n#жара\n#погодные аномалии
Фото: pixabay.com
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В результате терминология синоптиков станет ближе к реалиям.

Москва. Новые климатические нормы начали применять в России. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это позволит актуализировать понятие «температурная аномалия», пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

По словам синоптика, «нормальной» погода считается, если она близка к средним показателям за те же периоды прошлых лет. Понятие «температурная аномалия» применяется, когда отмечается значительное отклонение.

Изменения вступили в силу со второй половины 2022 года. Критерии были пересчитаны с учетом глобального потепления. В частности, для Москвы норма температуры воздуха в июле повысилась на 1,5 градуса, что весьма значительно, отметил Вильфанд. Так что теперь понятие «аномально теплая погода» будет звучать в прогнозах намного реже.

13:21, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
45
0
#погода\n#климат\n#потепление\n#Гидрометцентр\n#прогноз\n#синоптики\n#жара\n#погодные аномалии