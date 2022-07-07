Критерии оценки погодных аномалий изменили в России

Москва. Новые климатические нормы начали применять в России. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это позволит актуализировать понятие «температурная аномалия», пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

По словам синоптика, «нормальной» погода считается, если она близка к средним показателям за те же периоды прошлых лет. Понятие «температурная аномалия» применяется, когда отмечается значительное отклонение.

Изменения вступили в силу со второй половины 2022 года. Критерии были пересчитаны с учетом глобального потепления. В частности, для Москвы норма температуры воздуха в июле повысилась на 1,5 градуса, что весьма значительно, отметил Вильфанд. Так что теперь понятие «аномально теплая погода» будет звучать в прогнозах намного реже.