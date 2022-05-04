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Метеорный поток Майские Аквариды достигнет своего пика в ночь на 5 мая

15:32, 04 мая, 2022
Екатерина Сентемова
Метеорный поток Майские Аквариды достигнет своего пика в ночь на 5 мая
15:32, 04 мая, 2022
Екатерина Сентемова
44
0
#Москва\n#метеоритный дождь\n#наблюдения
Фото: twenty20.com
44
0

В это время в небе можно будет увидеть до 40 метеоров в час.

Москва. В майские праздники на небе можно будет увидеть метеорный поток Майские Аквариды. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

С 3 по 10 мая ночью можно наблюдать 30 и более падающих метеоров в час. Звездный дождь достигнет своего пика в ночь с 4 на 5 мая. Международная Метеорная Организация прогнозирует до 40 метеоров в час. Кульминация ожидается в 08:00 по московскому времени.

Майские Аквариды является красивым и богатым метеорным потоком. Он появляется из пылевого следа, который остался от кометы Галлея. Каждый год в апреле-мае и в октябре Земля проходит сквозь этот след.

Метеоры очень быстрые, яркие и оставляют длинные белые следы. Скорость метеоров достаточно высока, и составляет почти 67 км/сек.

В текущем году будут благоприятные условия для наблюдения за метеоритным потоком. Наблюдать за ним лучше вдали от городской засветки. Растущая Луна не помешает наблюдению метеоров. Звездный дождь можно увидеть невооруженным глазом. 

15:32, 04 мая, 2022
Екатерина Сентемова
44
0
#Москва\n#метеоритный дождь\n#наблюдения