Метеорный поток Майские Аквариды достигнет своего пика в ночь на 5 мая

Москва. В майские праздники на небе можно будет увидеть метеорный поток Майские Аквариды. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

С 3 по 10 мая ночью можно наблюдать 30 и более падающих метеоров в час. Звездный дождь достигнет своего пика в ночь с 4 на 5 мая. Международная Метеорная Организация прогнозирует до 40 метеоров в час. Кульминация ожидается в 08:00 по московскому времени.

Майские Аквариды является красивым и богатым метеорным потоком. Он появляется из пылевого следа, который остался от кометы Галлея. Каждый год в апреле-мае и в октябре Земля проходит сквозь этот след.

Метеоры очень быстрые, яркие и оставляют длинные белые следы. Скорость метеоров достаточно высока, и составляет почти 67 км/сек.

В текущем году будут благоприятные условия для наблюдения за метеоритным потоком. Наблюдать за ним лучше вдали от городской засветки. Растущая Луна не помешает наблюдению метеоров. Звездный дождь можно увидеть невооруженным глазом.