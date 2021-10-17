Глава «Роскосмоса» оценил итоги киноэкспедиции на МКС

Корабль «Союз» с киноэкипажем на борту приземлился в Казахстане.

Казахстан. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем и космонавтом Новицким на борту успешно приземлился в Казахстане. Посадка произошла в 07:35 по московскому времени в 148 км юго-восточнее от города Жезказган, сообщают «Известия».

Киноэкспедиция, в составе которой находились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, находились на орбите с 5 октября. Вместе с ними на Землю вернулся космонавт Олег Новицкий, он провел на МКС более полугода.

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал положительную оценку завершению киноэкспедиции на международную космическую станцию.

«Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно, как мы говорим. Все отлично, на твердую пятерку», — сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Как отметили в «Роскосмосе», члены экипажа чувствуют себя хорошо. Ближайшие дни их ждет реабилитация в Звездном городке.

Напомним, Шипенко и Пересильд отправились на МКС для съемок материла для новой кинокартины «Вызов».