Из-за смертельно ядовитых водорослей в Приморье проверят морепродукты

Ветеринары исследуют добываемых в крае устриц, мидий, анадар и мактр.



Владивосток. Приморский край. Проверку качества морепродуктов проводят ветеринары в Приморском крае. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству представитель регионального управления Россельхознадзора, речь идет о добываемых в морских водах неподалеку от Владивостока устрицах, мидиях, анадарах и мактрах. Моллюсков направляют на исследование в Приморскую межобластную ветлабораторию.

К внеплановым проверкам мест вылова, хранения и реализации морепродуктов планируют привлечь прокуратуру. Поступала ли эта продукция в продажу за пределы региона, не сообщается.

Ранее в водах Амурского залива были обнаружены микроводоросли, выделяющие смертельно опасный яд нейропаралитического действия.

По словам главы Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Татьяны Орловой, концентрация указанных микроорганизмов превышает допустимую в 200 раз. При этом моллюски способны накапливать в себе такое количество токсинов, что для летального исхода достаточно съесть одного или двух, пишет со ссылкой на РИА Новости портал Газета.ру.

Содержащийся в морепродуктах токсин при термообработке не разлагается. Быстрее других ядовитые вещества аккумулируют в себе мидии. Опасные микроводоросли ранее в Приморье не встречались: биологи предполагают, что их завезли из Японии или Кореи.

Напомним, в сентябре 2020 года на Камчатке была отмечена массовая гибель водных животных. Вероятной причиной специалисты назвали размножение ядовитых водорослей. Позднее эту версию подтвердил Следственный комитет.