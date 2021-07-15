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Сахалинец выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

10:23, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
Сахалинец выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
10:23, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
245
0
#финансы и деньги\n#азартные игры\n#Сахалин\n#лотерея
Фото: pixabay.com
245
0

Счастливчик рассказал, на что планирует потратить деньги.

Москва. 512 миллионов рублей выиграл в лотерею пенсионер из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. Мужчина всю жизнь проработал строителем, в настоящее время – пенсионер, сообщает телеканал Рен ТВ со ссылкой на РИА Новости.

Счастливчику повезло дважды – ему не пришлось ехать предъявлять билет через всю страну, поскольку на момент розыгрыша он находился в Москве. Уже на следующий день после объявления результатов сахалинец вместе с супругой пришел в офис компании-организатора лотереи.

На выигранные деньги пенсионер собирается благоустроить свой дом, а также побывать во Франции и Италии.

Напомним, в конце июня жительница Уфы выиграла квартиру в лотерею, которая проводилась в столице Башкирии среди привившихся от коронавируса.

10:23, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
245
0
#финансы и деньги\n#азартные игры\n#Сахалин\n#лотерея