Сахалинец выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Счастливчик рассказал, на что планирует потратить деньги.



Москва. 512 миллионов рублей выиграл в лотерею пенсионер из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. Мужчина всю жизнь проработал строителем, в настоящее время – пенсионер, сообщает телеканал Рен ТВ со ссылкой на РИА Новости.

Счастливчику повезло дважды – ему не пришлось ехать предъявлять билет через всю страну, поскольку на момент розыгрыша он находился в Москве. Уже на следующий день после объявления результатов сахалинец вместе с супругой пришел в офис компании-организатора лотереи.

На выигранные деньги пенсионер собирается благоустроить свой дом, а также побывать во Франции и Италии.

Напомним, в конце июня жительница Уфы выиграла квартиру в лотерею, которая проводилась в столице Башкирии среди привившихся от коронавируса.