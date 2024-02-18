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В США победитель лотереи с призом в 36 млн долларов не пришёл за деньгами

18:05, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В США победитель лотереи с призом в 36 млн долларов не пришёл за деньгами
18:05, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#лотерея\n#США\n#призы
Фото: unsplash.com (Alexander Grey)
104
0

80% этой суммы теперь направят в Целевой фонд развития образования.

Флорида. США. В США состоялся розыгрыш лотереи, где призовая сумма достигла 36 миллионов долларов. Выигрышный билет был объявлен 15 августа, однако за полгода победитель так и не объявился. Об этом пишет «МИР24».

Организаторы сообщили, что выигрышный билет был куплен в Джексонвилле за два доллара. Шанс победы был 1 к 302,6 миллиона, но теперь билет считается недействительным.

Согласно законодательству Флориды, 80% суммы переведут в Целевой фонд развития образования, а оставшиеся 20 вернут в призовой фонд лотереи. 

18:05, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#лотерея\n#США\n#призы