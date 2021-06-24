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Жительница Уфы привилась от коронавируса и выиграла квартиру

12:31, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
Жительница Уфы привилась от коронавируса и выиграла квартиру
12:31, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
156
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#Уфа\n#Башкирия\n#коронавирус\n#iPhone\n#квартиры\n#лотерея\n#розыгрыши призов\n#призы
Фото: vk.com/ufa
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Еще 10 провакцинированным горожанам вручили айфоны.

Уфа. Башкирия. Обладательницей однокомнатной квартиры в Уфе стала жительница столицы Башкортостана, привившаяся от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Розыгрыш состоялся 23 июня в прямом эфире телеканала «Вся Уфа». Кроме квартиры, привившиеся горожане получили 10 айфонов, а также другие ценные призы. Про обладательницу главного выигрыша известно, что ее зовут Тамара Александровна, и она провакцинировалась 28 мая в ГКБ №8.

Всего розыгрыше участвовали 38 631 горожан, акция проводилась среди прививавшихся с 14 мая по 20 июня.

12:31, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
156
0
#Уфа\n#Башкирия\n#коронавирус\n#iPhone\n#квартиры\n#лотерея\n#розыгрыши призов\n#призы