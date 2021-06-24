Жительница Уфы привилась от коронавируса и выиграла квартиру

Еще 10 провакцинированным горожанам вручили айфоны.



Уфа. Башкирия. Обладательницей однокомнатной квартиры в Уфе стала жительница столицы Башкортостана, привившаяся от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Розыгрыш состоялся 23 июня в прямом эфире телеканала «Вся Уфа». Кроме квартиры, привившиеся горожане получили 10 айфонов, а также другие ценные призы. Про обладательницу главного выигрыша известно, что ее зовут Тамара Александровна, и она провакцинировалась 28 мая в ГКБ №8.

Всего розыгрыше участвовали 38 631 горожан, акция проводилась среди прививавшихся с 14 мая по 20 июня.