Похолодание откладывается: синоптики сообщили россиянам о жарком начале июля

Главная особенность такой погоды — в длительном отсутствии осадков и ветра.

Москва. Россиян в июле вновь ждёт аномальная жара. В особенности она затронет Поволжье и Урал. Об этом пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха в целом по стране будет выше нормы. В особенности жара затронет Поволжье, Урал и Якутию — там температура воздуха будет выше нормы на 10 градусов.

По словам синоптика, майская жара произошла из-за переноса воздушных масс из туркменской пустыни. Высокая температура в июне вызвана блокирующим антициклоном, образовавшемся над Верхне-Русской равниной, хотя некоторые синоптики отмечают, что жара пришла из иранских пустынь. Тем не менее главная особенность такой погоды — в длительном отсутствии осадков и ветра.