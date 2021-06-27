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Похолодание откладывается: синоптики сообщили россиянам о жарком начале июля

10:53, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
Похолодание откладывается: синоптики сообщили россиянам о жарком начале июля
10:53, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
322
0
#Россия\n#погода\n#лето
Фото: ИА «Сусанин»
322
0

Главная особенность такой погоды — в длительном отсутствии осадков и ветра.

Москва. Россиян в июле вновь ждёт аномальная жара. В особенности она затронет Поволжье и Урал. Об этом пишет РБК со ссылкой на ТАСС. 

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха в целом по стране будет выше нормы. В особенности жара затронет Поволжье, Урал и Якутию — там температура воздуха будет выше нормы на 10 градусов.  

По словам синоптика, майская жара произошла из-за переноса воздушных масс из туркменской пустыни. Высокая температура в июне вызвана блокирующим антициклоном, образовавшемся над Верхне-Русской равниной, хотя некоторые синоптики отмечают, что жара пришла из иранских пустынь. Тем не менее главная особенность такой погоды — в длительном отсутствии осадков и ветра.

10:53, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
322
0
#Россия\n#погода\n#лето