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Группа российских кораблей «потопила» авианосец условного противника

14:09, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
Группа российских кораблей «потопила» авианосец условного противника
14:09, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#море\n#флот\n#океан\n#авиация\n#ракеты\n#корабли\n#военные учения
Фото: pixabay.com
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Учения проходят в центральной части Тихого океана.

Владивосток. Приморский край. Корабли Тихоокеанского флота России впервые в новейшей истории проводят учения в центральной части Тихого океана. При поддержке авиации они атаковали авианосец условного противника, сообщает радио Sputnik со ссылкой на телеканал «Звезда».

Роль авианосной группы «сыграли» российские корабли и самолеты.

Условный противник был обнаружен, сопровождающая его авиация нейтрализована. Затем в рамках учений авианосец обстреляли ракетами крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий».

В атаке на учебный авианосец участвовали противолодочные самолеты Ту-142М3 и Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолеты-заправщики Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27 – всего около 20 летательных аппаратов.

Кроме боя с авианосцем, корабли и самолеты нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным целям.

Общее руководство учениями осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

14:09, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
36
0
#море\n#флот\n#океан\n#авиация\n#ракеты\n#корабли\n#военные учения