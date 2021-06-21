Группа российских кораблей «потопила» авианосец условного противника

Учения проходят в центральной части Тихого океана.



Владивосток. Приморский край. Корабли Тихоокеанского флота России впервые в новейшей истории проводят учения в центральной части Тихого океана. При поддержке авиации они атаковали авианосец условного противника, сообщает радио Sputnik со ссылкой на телеканал «Звезда».

Роль авианосной группы «сыграли» российские корабли и самолеты.

Условный противник был обнаружен, сопровождающая его авиация нейтрализована. Затем в рамках учений авианосец обстреляли ракетами крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий».

В атаке на учебный авианосец участвовали противолодочные самолеты Ту-142М3 и Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолеты-заправщики Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27 – всего около 20 летательных аппаратов.

Кроме боя с авианосцем, корабли и самолеты нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным целям.

Общее руководство учениями осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.