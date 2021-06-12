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Топают или ходят: в правительстве России выясняют, какой шум может помешать соседям по дому

12:51, 12 июня, 2021
Андрей Поносов
Топают или ходят: в правительстве России выясняют, какой шум может помешать соседям по дому
12:51, 12 июня, 2021
Андрей Поносов
91
0
#Россия\n#Госдума\n#соседи\n#шум\n#отдых
Фото: pixabay.com
91
0

Депутатов Госдумы попросили разобраться с понятием «звуки обычной жизнедеятельности».

Москва. Депутатов Госдумы России попросили разобраться с понятием «звуки обычной жизнедеятельности». По мнению правительства, понятия о допустимом шуме в новом законе о тишине размыты, пишут «Известия».

Госдумой в первом чтении принят законопроект о запрете нарушения тишины в многоквартирных домах. В правительстве высказали мнение, что формулировки в новом документе носят оценочный характер. В кабмине отметили нечеткость таких понятий как «явно слышны», «явно ощущается», «обычная ходьба».

«Разграничение между собой звуков, относящихся к обычной жизнедеятельности, может повлечь за собой появление спорных ситуаций», - добавили в правительстве.

Также в законопроекте не прописан механизм урегулирования споров между жильцами и порядок контроля за соблюдением тишины в многоквартирных домах.

Согласно законопроекту, собственники должны предупредить жильцов о проведении шумных работ. Однако не указано, в какой срок такие объявления должны появиться.

Вместе с тем, для борьбы с громкими звуками, мешающими гражданам отдыхать, уже есть законные пути. В кабмине рекомендовали разработчикам согласовать положения законопроекта с установленными правилами пользования жилыми помещениями, включая СанПиН, в которых прописаны допустимые уровни шума.

12:51, 12 июня, 2021
Андрей Поносов
91
0
#Россия\n#Госдума\n#соседи\n#шум\n#отдых