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«Ок, Google»: мировой суд Москвы оштрафовал транснациональную корпорацию

17:01, 25 мая, 2021
Евгений Кандаков
«Ок, Google»: мировой суд Москвы оштрафовал транснациональную корпорацию
17:01, 25 мая, 2021
Евгений Кандаков
107
0
#Google\n#интернет\n#Роскомнадзор\n#ограничения\n#штрафы
Фото: pixabay.com
107
0

Также не исключается замедление трафика по примеру Twitter.

Москва. Корпорацию Google оштрафовали на 4 млн рублей. Решение об этом принял 25 мая мировой суд Таганского района Москвы, пишет РБК.

Штраф наложен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации»).

Днем ранее в Роскомнадзоре дали компании сутки на блокировку нарушающих закон ссылок. В противном случае ведомство пригрозило штрафами.

Также в надзорном органе отметили, что Google не удаляет от 20% до 30% ссылок на сайты террористических и экстремистских организаций. Желающие могут попасть через поисковик на ресурсы педофильской направленности и интернет-магазины по продаже наркотиков.

Если Google продолжит нарушать законодательство, его ждет замедление трафика по примеру Twitter, предупредили в Роскомнадзоре.

17:01, 25 мая, 2021
Евгений Кандаков
107
0
#Google\n#интернет\n#Роскомнадзор\n#ограничения\n#штрафы