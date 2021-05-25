«Ок, Google»: мировой суд Москвы оштрафовал транснациональную корпорацию

Также не исключается замедление трафика по примеру Twitter.



Москва. Корпорацию Google оштрафовали на 4 млн рублей. Решение об этом принял 25 мая мировой суд Таганского района Москвы, пишет РБК.

Штраф наложен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации»).

Днем ранее в Роскомнадзоре дали компании сутки на блокировку нарушающих закон ссылок. В противном случае ведомство пригрозило штрафами.

Также в надзорном органе отметили, что Google не удаляет от 20% до 30% ссылок на сайты террористических и экстремистских организаций. Желающие могут попасть через поисковик на ресурсы педофильской направленности и интернет-магазины по продаже наркотиков.

Если Google продолжит нарушать законодательство, его ждет замедление трафика по примеру Twitter, предупредили в Роскомнадзоре.