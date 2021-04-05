Роскомнадзор дал соцсети Twitter дополнительное время на исправление

Новый срок возможного отключения сети - 15 мая.



Москва. Twitter останется доступен для россиян еще не менее чем 40 дней. Роскомнадзор объявил новый срок функционирования сервиса микросообщений - до 15 мая, пишет РБК.

В ведомстве пояснили, что после замедления трафика в России, администрация соцсети начала более активно блокировать посты, нарушающие законодательство. В частности, из 650 новых экстремистских материалов «Твиттер» удалил около 580.

А в целом после вынесения Роскомнадзором около месяца тому назад предупреждения компании, со страниц пользователей Twitter исчезло около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года сообщений. Речь идет о детской порнографии, поддержке терроризма, рецептах по изготовлению наркотиков и других текстах противоправного содержания. Тем не менее режим замедления трафика для сервиса микроблогов остается в силе, отметили в ведомстве. Его отменят только в случае полного выполнения требований к 15 мая.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор потребовал от соцсети в срок до 15 апреля удалить контент, нарушающий российское законодательство. В качестве предупредительной меры ведомство распорядилось замедлить скорость скачивания Twitter в России на всех мобильных устройствах и половине стационарных компьютеров.