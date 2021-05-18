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Специалист раскрыл популярные способы обмана покупателей в супермаркетах

16:12, 18 мая, 2021
Евгений Кандаков
Специалист раскрыл популярные способы обмана покупателей в супермаркетах
16:12, 18 мая, 2021
Евгений Кандаков
14
0
#магазины\n#торговля\n#мошенничество\n#покупатели\n#продавцы
Фото: pixabay.com
14
0

Особенно часто недобросовестные продавцы пользуются невнимательностью покупателей при проведении акций «1+1».

Москва. Посетителей сетевых супермаркетах заставляют платить за то, что они не покупали. Об этом со ссылкой на агентство «ПРАЙМ» пишет «Российская газета».

Как рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова, самое простое – если кассир недодает сдачу покупателю. Также он может неправильно отсканировать штрих-код. Тогда сканер сработает дважды, и двойную сумму придется заплатить клиенту.

Кроме того, продавцу несложно ввести в чек посторонний товар вручную с помощью специального кода. При проведении акций «1+1», когда два продукта продаются по цене одного, невнимательный покупатель берет лишь один из них. Кассир же вносит в чек два товара, а затем забирает второй, уже оплаченный посетителем.

Самый безобидный способ обмана, по словам специалиста - когда сотрудник магазина использует вместо накопительной карты клиента использует собственную, присваивая его баллы.

Единственная возможность не «подарить» свои деньги или баллы недобросовестному продавцу - внимательно проверять чек, не отходя от кассы, отметила Алиса Храмова. Также эксперт посоветовала не покупать слишком много товаров за одно посещение – проще всего обмануть тех, кто набирает полную тележку.

16:12, 18 мая, 2021
Евгений Кандаков
14
0
#магазины\n#торговля\n#мошенничество\n#покупатели\n#продавцы