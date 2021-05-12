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В Якутии белый медведь забрел на тысячу километров южнее обычного ареала

10:06, 12 мая, 2021
Евгений Кандаков
В Якутии белый медведь забрел на тысячу километров южнее обычного ареала
10:06, 12 мая, 2021
Евгений Кандаков
209
0
#Якутия\n#природа\n#экология\n#животные\n#медведи
Фото: minpriroda.sakha.gov.ru
209
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Животное заманили в ловушку ведром рыбьего жира и доставили в столицу региона.

Джебарики-Хая. Якутия. Сотрудники Минэкологии Якутии при помощи местных жителей поймали белого медведя, замеченного в поселке Джебарики-Хая Томпонского района республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Хищника удалось завлечь в ловушку ведром рыбьего жира. Почуяв приманку, зверь тут же зашел в клетку, которую закрыли и обили фанерой, чтобы животное не пугалось при перевозке. Затем медведя вертолетом доставили в Якутск, где специалисты проверят состояние здоровья пленника и решат его дальнейшую судьбу. Мишку могут выпустить в природу, либо отправить в зоопарк.

Отмечается, что администрация и жители поселка Джебарики-Хая оказали большую помощь в поимке и транспортировке незваного гостя. Они прикормили хищника рыбой и вели наблюдение за ним с квадрокоптера.

Ранее животное было замечено на территории Верхоянского района, затем перешло в Томпонский район. Первый из них находится на расстоянии 700-800 км от естественного ареала полярных медведей, второй – в тысяче км.

Причиной миграции зверя в глубь континента могли послужить изменения климата. Из-за потепления воздуха в Арктике тают льды, что затрудняет медведям охоту на тюленей. В поисках пропитания хищники приходят к населенным пунктам.

10:06, 12 мая, 2021
Евгений Кандаков
209
0
#Якутия\n#природа\n#экология\n#животные\n#медведи