В Якутии белый медведь забрел на тысячу километров южнее обычного ареала

Животное заманили в ловушку ведром рыбьего жира и доставили в столицу региона.



Джебарики-Хая. Якутия. Сотрудники Минэкологии Якутии при помощи местных жителей поймали белого медведя, замеченного в поселке Джебарики-Хая Томпонского района республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Хищника удалось завлечь в ловушку ведром рыбьего жира. Почуяв приманку, зверь тут же зашел в клетку, которую закрыли и обили фанерой, чтобы животное не пугалось при перевозке. Затем медведя вертолетом доставили в Якутск, где специалисты проверят состояние здоровья пленника и решат его дальнейшую судьбу. Мишку могут выпустить в природу, либо отправить в зоопарк.

Отмечается, что администрация и жители поселка Джебарики-Хая оказали большую помощь в поимке и транспортировке незваного гостя. Они прикормили хищника рыбой и вели наблюдение за ним с квадрокоптера.

Ранее животное было замечено на территории Верхоянского района, затем перешло в Томпонский район. Первый из них находится на расстоянии 700-800 км от естественного ареала полярных медведей, второй – в тысяче км.

Причиной миграции зверя в глубь континента могли послужить изменения климата. Из-за потепления воздуха в Арктике тают льды, что затрудняет медведям охоту на тюленей. В поисках пропитания хищники приходят к населенным пунктам.