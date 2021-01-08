На космодром Восточный запустят скоростной трамвай

Машина может развивать скорость до 100 км в час.

Циолковский. Амурская область. На космодром восточный запустят скоростной трамвайный маршрут. Об этом сообщают «RG.ru».

Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в Роскосмос, по поручению гендиректора госпорпорации займётся разработкой машины. Скоростной трамвай будет доставлять сотрудников космодрома на работу из ближайших посёлков и обратно.

Машина сможет развивать скорость до 100 км в час. Она будет поделена на три секции. На космодроме будут использоваться пятисекционные «уличные поезда» для доставки работников и туристов на пуски.