В Новый год москвичи не смогут посетить рестораны и катки

Отменены все массовые мероприятия, а из зрелищ будут только фейерверки.



Москва. Из праздничных зрелищ в новогоднюю ночь москвичи увидят только фейерверки. Будут закрыты рестораны, катки и другие места массового отдыха, пишет «Интерфакс».

Посетителей не примут также клубы, парки, отменены все массовые мероприятия, рассказал агентству первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Впрочем, вечером 31 декабря покататься на коньках можно: большинство из катков закроются в 22:00. ГУМ-каток на Красной площади будет работать до 19:00.

Как уже сообщалось, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с 13 ноября по 15 января заведения общепита Москвы не работают с 23:00 до 6:00. Запрет будет действовать в новогоднюю ночь.

Также в столице указом мэра отменены все массовые зрелищные мероприятия. В частности, не состоится традиционный уличный фестиваль «Путешествие в Рождество».

И даже встретить Новый год по традиции на Красной площади под бой курантов не получится: 31 декабря туда не будут пускать с 18:00.

Впрочем, по другим площадям Москвы гулять в новогоднюю ночь не возбраняется. Кстати, метро и МЦК будут работать до утра, а с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января - бесплатно.

Добавим, несмотря на коронавирусные ограничения, власти не отменили фейерверки. Они прогремят в ночь на 1 января на 11 площадках. По некоторым улицам в связи с этим временно ограничат движение. Главный фейерверк состоится на Большом Москворецком мосту.

Кроме того, новое световое шоу покажет москвичам и гостям столицы Останкинская телебашня.