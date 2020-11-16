Телеканал RT подготовил программу с вышедшим из колонии «любовником» Дианы Шурыгиной

Сергей Семенов стал очередным героем программы «Освобождённые».



Москва. Большой общественный резонанс вызвала у россиян рассказанная несколько лет назад федеральными телеканалами история студента Сергея Семенова, попавшего в колонию после секса с Дианой Шурыгиной. О нем подготовила очередной выпуск программы «Освобождённые» ведущая телеканала RT Мария Бутина.

В 2016 году суд отправил Сергея Семенова на 8 лет в колонию строгого режима за изнасилование несовершеннолетней Дианы. Журналисты и телезрители высказывали сомнение в виновности молодого человека. В итоге парню сократили срок до 3 лет и 3 месяцев, а через год освободили условно-досрочно.

В эксклюзивном интервью ведущей RT Сергей рассказал, как встретили его сокамерники, почему его отпустили по УДО, и чем он занялся после выхода на свободу. Также бывший колонист поделился своим мнением о том, почему Шурыгина отправила его за колючую проволоку, а также – как выжить в местах лишения свободы, каких ситуаций и поступков следует там избегать.