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Роскомнадзор усмотрел цензуру в действиях Google по отношению к фильму о Беслане

14:26, 08 сентября, 2020
Евгений Кандаков
Роскомнадзор усмотрел цензуру в действиях Google по отношению к фильму о Беслане
14:26, 08 сентября, 2020
Евгений Кандаков
165
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#интернет\n#телевидение\n#видео\n#цензура\n#трагедия\n#Google\n#YouTube\n#фильм\n#Роскомнадзор\n#скандал\n#Беслан
Фото: скриншот видео
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Ленту Александра Рогаткина удалили с YouTube.

Москва. Роскомнадзор направил письмо руководству Google. Ведомство обвинило компанию в цензуре из-за удаления фильма «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» с видеохостинга YouTube, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Фильм был отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. Роскомнадзор с такой оценкой не согласился и потребовал при работе сервисов компании Google на территории России строгого соблюдения законодательства по распространению информации.

Картина-расследование Александра Рогаткина посвящена теракту в школе №1 города Беслана. В сентябре 2004 года там погибло более 300 человек, в том числе 186 детей. Документальная лента вышла в эфире телеканала «Россия1».

Напомним, ранее Google в России оштрафовали на 1,5 млн рублей за некачественную фильтрацию запрещенного контента в поисковой системе.

Кроме того, компания уплатила 700 тыс. рублей за предоставление доступа к запрещенным в России ресурсам.

14:26, 08 сентября, 2020
Евгений Кандаков
165
0
#интернет\n#телевидение\n#видео\n#цензура\n#трагедия\n#Google\n#YouTube\n#фильм\n#Роскомнадзор\n#скандал\n#Беслан

 

 

 


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