Роскомнадзор усмотрел цензуру в действиях Google по отношению к фильму о Беслане

Ленту Александра Рогаткина удалили с YouTube.



Москва. Роскомнадзор направил письмо руководству Google. Ведомство обвинило компанию в цензуре из-за удаления фильма «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» с видеохостинга YouTube, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Фильм был отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. Роскомнадзор с такой оценкой не согласился и потребовал при работе сервисов компании Google на территории России строгого соблюдения законодательства по распространению информации.

Картина-расследование Александра Рогаткина посвящена теракту в школе №1 города Беслана. В сентябре 2004 года там погибло более 300 человек, в том числе 186 детей. Документальная лента вышла в эфире телеканала «Россия1».

Напомним, ранее Google в России оштрафовали на 1,5 млн рублей за некачественную фильтрацию запрещенного контента в поисковой системе.

Кроме того, компания уплатила 700 тыс. рублей за предоставление доступа к запрещенным в России ресурсам.