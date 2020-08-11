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Туристы получат деньги за покупку туров по России в течение 5 дней

12:17, 11 августа, 2020
Евгений Кандаков
Туристы получат деньги за покупку туров по России в течение 5 дней
12:17, 11 августа, 2020
Евгений Кандаков
179
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#отдых\n#финансы и деньги\n#Правительство РФ\n#внутренний туризм\n#господдержка\n#Михаил Мишустин
Фото: pixabay.com
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Постановление об этом подписал Мишустин.

Москва. Частичное возмещение за покупку турпутевок по России можно будет получить в течение 5 дней с момента оплаты поездки. Деньги автоматически начислят на банковскую карту, говорится в постановлении, которое подписал премьер Михаил Мишустин и опубликовала пресс-служба кабмина.

Напомним, о выплатах компенсаций туристам, выбирающим отдых в России, глава правительства заявил в конце июня. На эти цели решено было выделить до конца года 15 млрд рублей.

Теперь стали известны все подробности программы поощрения внутреннего туризма. В частности, получить компенсацию можно только за организованные туры с проездом и проживанием, круизы, а также за отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует «дикарем». Туры могут проводиться во всех регионах России. Список предложений власти обещают разместить на сайте мирпутешествий.рф в 00:00 по московскому времени 21 августа. При этом оплата путевки должна быть произведена не позднее 28 августа – до этого срока туристам планируется возвращать часть потраченных денег.

По наиболее загруженным направлениям компенсации могут начисляться до конца года.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что кэшбек можно получить при соблюдении ряда обязательных условий – так, продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее 4 ночей, путевка должна стоить не менее 25 тыс. рублей, а оплату необходимо производить картой «Мир».

Установлены также ограничения на размер выплат. При стоимости тура от 25 тыс. рублей до 50 тыс. компенсируют 5 тыс. рублей. Если путевка стоила более 50 тыс. рублей, туристу возместят 10 тыс. 15 тыс. вернут тому, кто заплатил свыше 75 тыс. рублей.

12:17, 11 августа, 2020
Евгений Кандаков
179
0
#отдых\n#финансы и деньги\n#Правительство РФ\n#внутренний туризм\n#господдержка\n#Михаил Мишустин

 

 

 


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