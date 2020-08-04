«Я подружка невесты»: Кристина Асмус отреагировала на вопрос о предстоящей свадьбе Харламова

О разводе звездной пары стало известно в июне.

Москва. Актриса Кристина Асмус отреагировала на вопрос о предстоящей свадьбе шоумена Гарика Харламова. Планами резидента «Comedy Club» поинтересовался подписчик Асмус под ее постом в «Инстаграме».



«Правда, что Гарик нашел другую и свадьба в январе?» — написал он. Кристина Асмус не растерялась и ответила: «Да, я подружка невесты». Поклонникам и хейтерам звезд приходится только догадываться, было ли сказано это с юмором или нет. Тем не менее, фанаты Кристины оценили ее ответ большим количеством смеющихся смайлов.



Отметим, что о разводе звездной пары стало известно 22 июня. Об этом сам рассказал Гарик Харламов. Он добавил, что ни фильм «Текст», ни коронавирусная пандемия, ни что-либо другое не виновато в этой ситуации.



