На Ямале нашли останки взрослого мамонта

Сохранились не только кости, но и мягкие ткани вымершего животного.



Сеяха. Ямало-Ненецкий автономный округ. Ученые провели предварительное исследование останков мамонта. Их обнаружили местные жители в одном из водоемов полуострова Ямал, пишет пресс-служба правительства ЯНАО.

О находке сообщил глава села Сеяха Ямальского района Станислав Вануйто. Как оказалось, в озере Печевалавато сохранились не только кости, но и мягкие ткани вымершего животного. На место выехали сотрудники Научного центра изучения Арктики и окружного музейно-выставочного комплекса им. Шемановского, а также регионального департамента культуры.

Ученые пришли к выводу, что останки, скорее всего, принадлежали взрослой особи. Не исключено, что из озера удастся поднять полный скелет. Местные жители обнаружили часть черепа животного, нижние челюсти, несколько ребер и фрагмент стопы с сохранившимися сухожилиями. Специалисты добавили к этим находкам еще более десятка ребер, фаланги, бедро и другие кости. Останки мамонта будут доставлены в музейно-выставочный комплекс им. Шемановского для дальнейшего изучения.

Также палеонтологи надеются сделать еще одну находку. Кости находятся на большой глубине, их надеются поднять на поверхность с лодки. В крайнем случае исследователи вернутся к этому месту со следующей экспедицией.

Кроме того, с первой попытки не удалось извлечь из грунта часть массивной тазовой кости. Возможно, в следующий приезд ученые сумеют привлечь к раскопкам специальную технику, тогда останки будут собраны полностью.

Кстати, в Ямальском районе в 1988 и 2007 годах были найдены туши двух мамонтят, которым присвоили имена Маша и Люба.