В крещенскую купель на Ямале заплыла нерпа

Ямбург. Ямало-Ненецкий автономный округ. Неожиданная «гостья» посетила крещенскую купель, которую готовили для работников вахтового поселка Ямбург на Ямале. Из воды в проруби вынырнула нерпа, пишет Газета.ру.

Рабочие не растерялись и сняли усатую «купальщицу» на видео, которое выложили в сеть.

Нерпа не проявляла страха к людям, спокойно плавала в иордани, временами приближаясь к автору видео на очень близкое расстояние.

Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.