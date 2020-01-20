В крещенскую купель на Ямале заплыла нерпа

Рабочие сняли усатую «гостью» на видео.
Ямбург. Ямало-Ненецкий автономный округ. Неожиданная «гостья» посетила крещенскую купель, которую готовили для работников вахтового поселка Ямбург на Ямале. Из воды в проруби вынырнула нерпа, пишет Газета.ру.
Рабочие не растерялись и сняли усатую «купальщицу» на видео, которое выложили в сеть.
Нерпа не проявляла страха к людям, спокойно плавала в иордани, временами приближаясь к автору видео на очень близкое расстояние.
Вот, нерпа вынырнула из Крещенской купели. Правда видео с Севера. По моему из Ямбурга, завтра уточню))) Красатуля, глазки такие ))) #купель #крещенскаякупель #крещение #нерпа
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