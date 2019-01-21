Роскомнадзор возбудил дела против Twitter и Facebook из-за отказа переносить данные в Россию

Ведомство получило «формальные ответы» от компаний.

Москва. Twitter и Facebook отказались выполнять российский закон о переносе баз персональных данных россиян на территорию страны. Роскомнадзор возбудил два административных дела против компаний, пишет «Ъ».

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что соцсети прислали «формальный ответ» на их требования. В письмах не были указаны ни сроки исполнения закона в будущем, ни данные о исполнении норм сейчас.

Напомним, в декабре 2018 года ведомство направило компаниям уведомление о необходимости соблюдения российских законов о персональных данных. В середине января Роскомнадзор получил неудовлетворяющий их ответ.

В Twitter планировали встретиться с представителями российского ведомства в 2019 году.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. руб. за отказ фильтровать поисковую выдачу от запрещенного контента.