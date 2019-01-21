play
pause
  • $ 66.33 ↓
  • € 75.58 ↓

Роскомнадзор возбудил дела против Twitter и Facebook из-за отказа переносить данные в Россию

14:53, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
14:53, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
168
0
#Москва\n#Facebook\n#Twitter\n#персональные данные\n#административная ответственность
Фото: Pixabay
168
0

Ведомство получило «формальные ответы» от компаний.

Москва. Twitter и Facebook отказались выполнять российский закон о переносе баз персональных данных россиян на территорию страны. Роскомнадзор возбудил два административных дела против компаний, пишет «Ъ».

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что соцсети прислали «формальный ответ» на их требования. В письмах не были указаны ни сроки исполнения закона в будущем, ни данные о исполнении норм сейчас.

Напомним, в декабре 2018 года ведомство направило компаниям уведомление о необходимости соблюдения российских законов о персональных данных. В середине января Роскомнадзор получил неудовлетворяющий их ответ.  

В Twitter планировали встретиться с представителями российского ведомства в 2019 году.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. руб. за отказ фильтровать поисковую выдачу от запрещенного контента.

14:53, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
168
0
#Москва\n#Facebook\n#Twitter\n#персональные данные\n#административная ответственность

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
4759

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

3528
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

2966
14:20, 17 января, 2019

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

2693
09:55, 18 января, 2019

63 купели: где жители Удмуртии смогут искупаться на Крещение

2414
10:36, 14 января, 2019

В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

11:27, 14 января, 2019
2693

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

1321
14:45, 18 января, 2019

Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

1298
13:17, 16 января, 2019

В Ростовской области из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

1162
09:23, 14 января, 2019

Президент Сбербанка назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

1089
15:52, 16 января, 2019

Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

18:23, 16 января, 2019
916

Не справившийся с управлением пилот направил самолет в жилой район под Тегераном

880
12:40, 14 января, 2019

Британский парламент не принял соглашение Мэй по Brexit

842
10:20, 16 января, 2019

Город в Нигерии захватили террористы «Исламского государства»

733
13:32, 15 января, 2019

В Нью-Йорке взорвали часть моста через Гудзон

722
15:01, 16 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: контейнерные площадки и похолодание

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18 января, 2019

Открытие купели на Ижевском пруду

17 января, 2019