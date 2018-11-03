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Российские автоперевозчики потребовали заблокировать сервис BlaBlaCar в России

13:54, 03 ноября, 2018
Диана Ворончихина
13:54, 03 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1376
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#Москва\n#автомобилисты\n#пассажирские перевозки\n#суд\n#автомобиль
Фото: Wikimedia Commons
1376
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«Объединение автопассажирских перевозчиков» направили исковое заявление в суд.

Москва. Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» направила в суд иск с требованием запретить в России работу сервиса BlaBlaCar (ООО «Комьюто Рус»). Об этом сообщает «Интерфакс».

В Таганском суде сказали, что заявление было зарегистрировано в четверг, 1 ноября, но процессуального решения по нему еще не принято.

Истцом, согласно тексту заявления, выступает ООО «Транс Лайн» из Астрахани, к которому присоединились 27 компаний и индивидуальных предпринимателей, ответчиками - ООО «Комьюто Рус» и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Заявитель просит «признать информацию, размещаемую в сети Интернет по электронному адресу: https://www.blablacar.ru/ и через мобильное приложение BlaBlaCar, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», а также «запретить на территории Российской Федерации деятельность ООО "Комьюто Рус" в части работы сервиса BlaBlaCar».

Заявитель полагает, что BlaBlaCar способствует развитию в стране нелегальных перевозок автомобильным транспортом.

BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Количество его пользователей в России - более 15 млн, совокупная аудитория BlaBlaCar в мире составляет 65 млн пользователей.

13:54, 03 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1376
0
#Москва\n#автомобилисты\n#пассажирские перевозки\n#суд\n#автомобиль

 

 

 


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