По Воткинскому району будут курсировать шесть новых автобусов

Воткинск. Удмуртия. Шесть новых автобусов малого и среднего класса вскоре получит Воткинский район. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Три автобуса среднего класса «ПАЗ» и три «Газели» купили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Транспорт поступит в компанию «Автотранс+», которая обслуживает пригородные и междугородние маршруты района.

«Для пригородного сообщения важно иметь исправный транспорт, поскольку все маршруты значимы для людей. Пассажиропоток низкий, но для этих пассажиров другой альтернативы добраться из одной точки в другую нет. Поэтому парк машин должен обновляться каждые пять лет, поскольку автобусы и морально, и физически устаревают», — заявил гендиректор «Автотранс+» Александр Литвинов.

Два автобуса «ПАЗ» уже приехали в Удмуртию. Остальные машины должны поступить в ближайшее время.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев отметил, что в регионе износ автобусов среднего класса превышает 60%. Перевозчикам не просто купить новую технику, и как только заработал нацпроект, Воткинский район первым откликнулся на участие. Также в рамках проекта два автобуса среднего класса поступят в Завьяловский район.