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По Воткинскому району будут курсировать шесть новых автобусов

14:55, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
По Воткинскому району будут курсировать шесть новых автобусов
14:55, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
194
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#автобус\n#пассажирские перевозки
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
194
0

В район привезут три автобуса «ПАЗ» и три «Газели».

Воткинск. Удмуртия. Шесть новых автобусов малого и среднего класса вскоре получит Воткинский район. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Три автобуса среднего класса «ПАЗ» и три «Газели» купили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Транспорт поступит в компанию «Автотранс+», которая обслуживает пригородные и междугородние маршруты района.  

«Для пригородного сообщения важно иметь исправный транспорт, поскольку все маршруты значимы для людей. Пассажиропоток низкий, но для этих пассажиров другой альтернативы добраться из одной точки в другую нет. Поэтому парк машин должен обновляться каждые пять лет, поскольку автобусы и морально, и физически устаревают», — заявил гендиректор «Автотранс+» Александр Литвинов. 

Два автобуса «ПАЗ» уже приехали в Удмуртию. Остальные машины должны поступить в ближайшее время. 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев отметил, что в регионе износ автобусов среднего класса превышает 60%. Перевозчикам не просто купить новую технику, и как только заработал нацпроект, Воткинский район первым откликнулся на участие. Также в рамках проекта два автобуса среднего класса поступят в Завьяловский район. 

14:55, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
194
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#автобус\n#пассажирские перевозки