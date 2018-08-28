На «Самара-арене» отключили электричество за 9 млн рублей долга

На стадионе запланированы игры на 1 сентября.

Самара. Самарская область. Построенный к чемпионату мира по футболу стадион «Самара-арена» на время отключен от электричества за 9 млн рублей долга. Как пишут «Ведомости», средства задолжал генподрядчик строительства арены ПСО «Казань».

«Электроэнергия на стадионе была отключена сегодня до обеда. После совещания в «Самараэнерго» было принято решение возобновить подачу электричества», – сообщила начальник отдела по связям с общественностью «Самараэнерго» Ольга Перькова.

Фирма является поставщиком электричества на стадион.

В субботу, 1 сентября, на «Самара-арене» должен пройти матч между местной командой «Крылья советов» и махачкалинским «Анжи» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.

Из-за «социальной значимости» объекта, стадиону вернули электроснабжение. Субботний матч пройдет по расписанию.