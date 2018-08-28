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На «Самара-арене» отключили электричество за 9 млн рублей долга

18:50, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
18:50, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
198
0
#спорт\n#Самара\n#электроснабжение\n#электричество\n#стадион\n#долг
Фото: wikipedia.org
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На стадионе запланированы игры на 1 сентября.

Самара. Самарская область. Построенный к чемпионату мира по футболу стадион «Самара-арена» на время отключен от электричества за 9 млн рублей долга. Как пишут «Ведомости», средства задолжал генподрядчик строительства арены ПСО «Казань».

«Электроэнергия на стадионе была отключена сегодня до обеда. После совещания в «Самараэнерго» было принято решение возобновить подачу электричества», – сообщила начальник отдела по связям с общественностью «Самараэнерго» Ольга Перькова.

Фирма является поставщиком электричества на стадион.

В субботу, 1 сентября, на «Самара-арене» должен пройти матч между местной командой «Крылья советов» и махачкалинским «Анжи» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.

Из-за «социальной значимости» объекта, стадиону вернули электроснабжение. Субботний матч пройдет по расписанию.

18:50, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
198
0
#спорт\n#Самара\n#электроснабжение\n#электричество\n#стадион\n#долг

 

 

 


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