Россия ускорит поставки зенитно-ракетных комплексов в Турцию

Планируется, что первая поставка будет в 2019 году.

Москва. Россия ускорит начало постанов зенитно-ракетных комплексов С-400 по просьбе Турции. Об этом пишет «Российская газета».

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов назвал приобретение комплексов турецкой стороной значимым событием. Первые поставки запланированы на 2019 год. Кроме того, Кладов заявил, что корпорация может предложить сотрудничество в области гражданских высоких технологий.

По мнению турецкого издания Axar.az, российскому комплексу С-400 нет равных в мире.