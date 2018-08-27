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Россия ускорит поставки зенитно-ракетных комплексов в Турцию

18:30, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
18:30, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#оборонно-промышленный комплекс\n#Турция\n#Россия\n#международные отношения\n#международное сотрудничесвто
Фото: wikipedia.org
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Планируется, что первая поставка будет в 2019 году.

Москва. Россия ускорит начало постанов зенитно-ракетных комплексов С-400 по просьбе Турции. Об этом пишет «Российская газета».

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов назвал приобретение комплексов турецкой стороной значимым событием. Первые поставки запланированы на 2019 год. Кроме того, Кладов заявил, что корпорация может предложить сотрудничество в области гражданских высоких технологий.

По мнению турецкого издания Axar.az, российскому комплексу С-400 нет равных в мире.

18:30, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
179
0
#оборонно-промышленный комплекс\n#Турция\n#Россия\n#международные отношения\n#международное сотрудничесвто

 

 

 


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